Во Владимирской области 80-летняя женщина погибла от падения наледи с крыши

В городе Карабаново Владимирской области от падения наледи с крыши погибла престарелая женщина.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по данному факту по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



По данным следствия, днем 22 марта потерпевшая направилась в магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного жилого дома. При выходе из торгового помещения на престарелую женщину упало несколько пластов наледей, самопроизвольно сошедших с крыши дома. От полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте.



По предварительным сведениям следствия, управление многоквартирным жилым домом осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ЖКО», должностными лицами которого в нарушение жилищного законодательства, правил и норм технической эксплуатации зданий не были обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания граждан.