Оппозиционер Магомед Хазбиев пропал в Ингушетии. Его семье более двух часов не удается найти его ни в одном из изоляторов временного содержания. Об этом рассказала сестра Хазбиева – Лейла, сообщает “Эхо Москвы".

Магомед Хазбиев был задержан накануне за попытку организации несанкционированной акции. Сегодня по решению мирового судьи Хазбиев получил на десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.