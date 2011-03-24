Оппозиционер Магомед Хазбиев пропал в Ингушетии
24 марта 2011, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Оппозиционер Магомед Хазбиев пропал в Ингушетии. Его семье более двух часов не удается найти его ни в одном из изоляторов временного содержания. Об этом рассказала сестра Хазбиева – Лейла, сообщает “Эхо Москвы".
Магомед Хазбиев был задержан накануне за попытку организации несанкционированной акции. Сегодня по решению мирового судьи Хазбиев получил на десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.