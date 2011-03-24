В Москве ураган свалил дерево на машину

Ураганный ветер в Москве в четверг вечером повалил несколько деревьев и сорвал элемент кровли жилого дома.

"На улице Лестева на юге Москвы с крыши жилого пятиэтажного дома порывами ветра сорвало металлический лист, который навис над тротуаром", - цитирует Интрефакс источник в правоохранительных органах.

По его словам, лист навис над тротуаром, прибывшие на место аварийные службы в настоящее время принимают меры к его демонтажу.

Кроме того, в центре Москвы из-за сильного ветра дерево рухнуло на автомобиль.