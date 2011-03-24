Самолет, накануне экстренно приземлившийся в Ижме, долетел до Самары

Ту-154М, аварийно севший прошлой осенью в Ижме, Республика Коми, благополучно приземлился в Самаре. Напомним, что Ту-154М в 10.49 мск четверга вылетел с аэродрома Ижмы, через полчаса приземлился в Ухте, после чего взял курс на Самару.

Борт приземлился на аэродроме самарского завода «Авиакор», где самолету предстоит пройти капитальный ремонт. Представитель «Авиакора» уточнил РИА Новости, что лайнер совершил посадку в 17.30 мск в сложных метеоусловиях, так как на аэродроме наблюдается сильная облачность, метель.