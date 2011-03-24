Задержан один из кибертеррористов, сообщавших о минировании вузов

15-летний подросток, который 17 марта отправил сообщение о минировании Ижевской сельхозакадемии (ИжГСХА) со своего домашнего компьютера, задержан сотрудниками уголовного розыска в Ижевске (Удмуртия).

"Следователям молодой человек объяснил, что отправил письмо в шутку, после того, как его друг, студент ИжГСХА написал ему смс-сообщение, в котором рассказал, что в России уже несколько дней подряд кто-то отправляет письма в вузы о том, что они заминированы. Приятель спросил, не "слабо" ли его юному другу отправить такое же послание на почту учебного заведения", - цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы УВД по Ижевску Татьяну Кудрявцеву.

Сейчас в отделе милиции номер 2 УВД по городу Ижевск решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ответственность по этой статье наступает с 14 лет, так что подростку может грозить лишение свободы до трех лет или денежный штраф в размере 200 тысяч рублей. В ИжГСХА, которую в марте "минировали" дважды 11 и 17 марта, не исключают и гражданский иск к шутнику-"минеру".

Волна электронных сообщений о минировании зданий прокатилась по России в марте этого года.