В Свердловской области произошел взрыв на хлебокомбинате. Пострадали четыре человека. Инцидент произошел в четверг в городе Карпинск. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Сергей Зайцев. Причины взрыва пока не известны, передает РИА Новости. "Взрыв произошел на хлебокомбинате. Пострадали четыре человека", - заявил Зайцев.