В Ленинградской области произошло ДТП с участием двух маршруток и легковушки

В Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария с участием 2 маршруток. Пострадали 6 человек. ДТП произошло на 28-м километре автодороги Парголово - Огоньки около 13.05 по мск.



По данным ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель маршрутки совершил касательное столкновение с автомобилем VOLVO FN. В результате водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель ПАЗа и пять его пассажиров были госпитализированы, передает РИА Новости.