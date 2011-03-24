В центре Киева обрушилась стена гостиницы «Казацкий», погиб один человек

В центре Киева обрушилась стена одного из отелей. Погиб один человек. Инцидент произошел на девятом этаже в гостинице «Казацкий». Произошло частичное обрушение кирпичной стены.



Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины. Приблизительная площадь разрушения - два квадратных метра. Погибший находился на тротуаре возле здания отеля. В настоящее время на месте происшествия работают оперативно-следственные группы МВД и МЧС, передает РИА Новости. Специалисты выясняют причины обрушения стены.