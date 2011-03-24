В Хабаровском крае обнаружено судно со следами радиации - Роспотребнадзор

В Хабаровском крае обнаружено судно со следами радиационного заражения, заявил главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор запретил ввоз продуктов питания из четырёх префектур Японии. Российским самолётам вместе с тем запрещено брать воду и бортовое питание в Токио. Об этом сообщает РСН. МЕжду тем, по данным МЧС России на 10:00 (3:00 по мск) на территории Дальнего Востока сохраняется естественный уровень радиационного фона, передает Интерфакс. Показатели гамма излучения отмечаются в рамках от 11 до 14 мкр/ч, при уровне естественного радиационного фона на Дальнем Востоке - 30 мкр/ч, заявила представитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС РФ Мария Дубровская.