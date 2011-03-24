В Ростовской области сотрудник полиции застрелился из табельного оружия

В Ростовской области младший сержант полиции покончил жизнь самоубийством. Мужчина застрелился из табельного пистолета. Инцидент произошел в поселке Черевково в Красносулинском районе области.



Находившийся на службе младший сержант патрульно-постовой службы, покончил жизнь самоубийством

в комнате охраны, расположенной в здании специального дома-интерната для престарелых пенсионеров и инвалидов. Трагедия произошла около 18:00. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, передает Интерфакс.



Другой случай суицида сотрудника полиции произошел в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа. В среду вечером в своей квартире повесился оперуполномоченный отдела уголовного розыска МОВД "Советский" старший сержант милиции.