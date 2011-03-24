В Иркутске горел крупный рынок, пострадавших нет

В Иркутске произошел пожар на крупном рынке. Пострадавших нет. Горело трехэтажное здание рынка, огонь пожарные потушили через 40 минут после прибытия. Инцидент произошел в четверг.



Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области. Сигнал о пожаре поступил в 05.41 (в 00.41 по мск). Горел электрощиток. Распространению огня по зданию способствовали особенности его строения и материалы, используемые в строительстве. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки, передает РИА Новости.