В Новосибирской области маршрутка сбила ребенка на пешеходном переходе

В Новосибирской области маршрутный микроавтобус сбил девочку на пешеходном переходе. Водителем маршрутки оказался дядя пострадавшей. Авария произошла в селе Верх-Тула на Советской улице.



Родственники попытались скрыть ДТП, сообщает ГИБДД Новосибирской области. ДТП произошло в селе Верх-Тула на улице Советской, когда отец девочки привез ее в школу. У пострадавшей сотрясение головного мозга, травма позвоночника, передает РИА «Новости». Водитель маршрутки был задержан сотрудниками ГИБДД на стационарном посту.