В Китае поезд столкнулся с автобусом. Погибли 5 человек. Инцидент произошел в четверг в городе Урумчи (столица Синьцзян-Уйгурского автономного района) на северо-западе страны.



Об этом сообщает агентство Синьхуа. В 09:07 по местному времени (в 4.07 по мск) рейсовый автобус внезапно потерял управление, пробил защитные ограждения, пересек лесополосу и выехал на железнодорожные пут. В результате автобус столкнулся с пассажирским поездом. В салоне автобуса находились, главным образом, школьники.