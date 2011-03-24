На Камчатке произошел обвал горной породы на руднике Шануч, погиб шахтер

На Камчатке произошел обвал горной породы на руднике Шануч. В результате погиб работник предприятия "Геотехнология". Проводится доследственная проверка. Инцидент произошел 21 марта.



В подземных горных выработках в штольне "Транспортная" произошел обвал породы. Работник "Геотехнологии" получил тяжелые травмы и скончался, сообщает Следственный комитет РФ по Камчатскому краю. Основная версия причин случившегося, - нарушение правил безопасности при ведении горных работ, передает ИТАР-ТАСС.