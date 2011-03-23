Рабочий погиб под прессом в Ивановской области

24-летний рабочий погиб в городе Заволжске Ивановской области после падения на него многотонного пресса в одном из цехов предприятия ООО "Электропредохранитель". Следствие выясняет обстоятельства и причины трагедии.



"По предварительным данным, молодой человек скончался после падения на него многотонного пресса в одном из цехов предприятия в Заволжске Ивановской области", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области Надежда Суханова.



Она добавила, что погибший непосредственно с прессом не работал.