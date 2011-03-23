Школьница воткнула карандаш в голову влюбленного в нее мальчика

Школьница из Нижнего Новгорода во время урока ранила своего одноклассника в голову грифелем карандаша. Извлечь грифель из мягких тканей головы удалось только в больнице, куда был экстренно доставлен мальчик.



"В дежурную часть поступило сообщение по факту того, что школьник получил колотую рану мягкий тканей головы", - сообщает в среду прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода.



В ходе проверки выяснилось, что во время урока английского языка мальчик повернулся к своей однокласснице и стал оказывать знаки внимания. Это не понравилось девочке, и она попыталась нанести удар в плечо однокласснику, но промахнулась и ударила его заостренной частью карандаша в теменную область головы.