Избитый в среду утром в центре Москвы журналист Сергей Тополь получил скандальную известность как автор газетной утки о свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой, которая была опубликована в закрытой сразу после этого газете "Московский корреспондент".



Владимир Путин, который на тот момент являлся президентом России, так прокомментировал это сообщение: "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь". Позднее обозреватель отдела культуры «Московского корреспондента» Лев Рыжков заявил, что текст про Путина и Кабаеву был придуман с целью закрыть пустующее место в готовящемся к выпуску номере.



Напомним, как уже писали "Аргументы Недели", неизвестные в среду утром напали в центре Москвы на журналиста Сергея Тополя, пострадавший госпитализирован.