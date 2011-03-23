Семья ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева заявляет о его похищении

Семья известного ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева заявляет о его похищении. По данным МВД Ингушетии, Хазбиев задержан за попытку организации несанкционированной акции и беспорядков.



Об похищении в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщила сестра Хазбиева, Лейла. По ее словам, во двор дома, где проживает ее брат, ворвались люди в камуфляже, с оружием. Они забрали его и еще двух братьев. Сам Магомед Хазбиев ранее рассказал «Эху Москвы», что в Назрани проходит акция с требованием розыска похищенных людей. По данным МВД Ингушетии, Хазбиева задержали за попытку организации беспорядков. При досмотре у него изъяли травматический пистолет, на который не было документов.