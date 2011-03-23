В Екатеринбурге студент колледжа погиб, упав на иномарку с 12-го этажа

В Екатеринбурге студент строительно-монтажного колледжа погиб, упав на иномарку с 12 этажа строящегося дома. Тело студента обнаружили около дома №128 по улице Разина в Чкаловском районе.



Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. Также были найдены студенческий билет и сотовый телефон. Молодой человек упал с 12 этажа строящегося объекта на лобовое стекло машины Honda, которая была припаркована неподалеку. В настоящее время следователи выясняют причины несчастного случая.