В Петербурге грабители представились прокурорами и обчистили ломбард на 2 млн.

В Московском районе Петербурга совершено дерзкое преступление: грабители представились прокурорами и потребовали открыть хранилище. После чего забрали оттуда драгоценностей на сумму более 2 млн рублей.



ЧП произошло на улице Пулковской, 19. Двое неизвестных зашли в ломбард ООО "Алмаз" и, угрожая пистолетом троим продавцам, заставили открыть хранилище, представившись при этом прокурорами. Преступники унесли ювелирные изделия на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей. Перед тем как скрыться, они связали работников ломбарда.