В Новосибирске КАМАЗ столкнулся с микроавтобусом, пострадали 3 человека

В Новосибирске КАМАЗ столкнулся с маршрутным микроавтобусом. Пострадали три человека - 2 женщины и мужчина. Авария произошла В Советском районе на Бердском шоссе в районе дома №270. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области. По данным ведомства, водитель автомобиля КамАЗ столкнулся со следовавшим в попутном направлении маршрутным микроавтобусом ГАЗ-322132. Пострадавшие получили ушибы и ссадины, передает РИА «Новости».