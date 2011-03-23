В центре Перми произошел пожар в жилом доме

В центре Перми в среду утром начался пожар в жилом доме. Из здания эвакуировали 60 человек. Пожар произошел в жилом четырехэтажном доме по Комсомольскому проспекту, 89.



Сообщение о возгорании поступило в 08.15 (06.15 мск). На место ЧП отправились 78 человек личного состава, в их распоряжении 21 единица техники, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Пермскому краю. Горела кровля здания на площади в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, передает РИА «Новости». В 08:30 пожар был локализован.