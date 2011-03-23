Москвич спрыгнул с 12-го этажа, не сумев пережить расставание с любимой
23 марта 2011, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Марьино, 26-летний парень не смог пережить неразделенной любви и выпрыгнул из окна 12-го этажа. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Следователи установили, что 26-летний москвич покончил с собой, выпрыгнув из окна 12-го этажа на улице Маршала Голованова, 17. Перед этим поступком он позвонил матери, попрощался и объяснил, что больше не хочет жить, потому что его бросила любимая.