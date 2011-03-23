Пожар в жилом доме в Перми: эвакуированы 60 человек

В жилом четырехэтажном доме в центре Перми вспыхнул пожар. В доме проживает 200 человек. Было эвакуировано 60 человек, в том числе 15 детей. Пожар локализован.



Причиной пожара в жилом доме в Перми стало возгорание кровли и обрешетки на площади 50 кв.м. Из здания эвакуированы 60 человек, движение в районе происшествия перекрыто, цитирует РИА Новости сотрудницу пресс-службы управления МЧС РФ по Пермскому краю. На место были отправлены 78 человек личного состава, в их распоряжении 21 единица техники.