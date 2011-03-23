В Хабаровском крае горела котельная, больница и 25 домов остались без тепла

В Хабаровском крае без отопления остались здание центральной районной больницы и 25 жилых домов поселка Охотск. Причина отключения отопления - пожар в котельной.



Пожар в котельной произошел в 05.40 среды (22.40 мск вторника). Пожарным удалось не допустить распространения огня на котельное оборудование. Из-за аварии нарушено теплоснабжение больницы и 25 жилых домов, в которых проживают 142 человека, передает МЧС РФ. При этом в 21 из 25 домов есть печное отопление. В настоящее время температура воздуха в Охотске - 8 градусов мороза. Предварительная версия причины пожара - возгорание сажи под козырьком кровли здания.