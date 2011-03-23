Двух подростков унесло на льдине в Амурской области

В Амурской области в районе города Зеи проведена операция по спасению двух мальчиков, которых унесло на льдине на опасный участок реки.



Мальчики 1997 года рождения пробрались на охраняемую территорию речного порта и гуляли по льду между баржами. Льдина откололась, и ее течением начало относить от берега. Они были страшно напуганы, сообщает МЧС по Амурской области. Но им повезло - их заметили спасатели. "События развивались так стремительно, что подростки растерялись и не успели перепрыгнуть на берег", - рассказали они. Спасатели подплыли к детям на мотолодке "Кайман" и спасли ребят. По словам сотрудников МЧС, последствия могли быть самыми страшными, если бы им не удалось вовремя снять мальчиков с льдины.