На западе Москвы перевернулась маршрутка, пострадало 11 человек

На западе Москвы произошла авария, в которой пострадало 11 пассажиров маршрутного такси. Оно перевернулось после того, как наехало на железобетонный отбойник.



Маршрутка ехала по маршруту Киевский вокзал - поселок Заречье. По невыясненным причинам, на Сколковском шоссе, водитель не справился с управлением: через 100 метров после пересечения с МКАД микроавтобус ударился о железобетонный отбойник, после чего опрокинулся на бок. Разные травмы получили 11 пассажиров. Троим оказана помощь на месте. Остальные восемь человек были госпитализированы в ближайшие больницы Московской области и Москвы. Двое находятся в тяжелом состоянии.