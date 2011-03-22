Следственный Комитет: Перуанский дипломат погиб не от телесных повреждений

На теле сотрудника посольства Перу в РФ Серхио Алонсо, труп которого был обнаружен во вторник вечером в Москве-реке в районе Кадашевской набережной, не обнаружено телесных повреждений, сообщил представитель Следственного Комитета.



Все выводы о причине смерти дипломата будут установлены по результатам процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы, которые уже назначены.

Напомним, сотрудник дипмиссии Перу пропал в Москве в январе.