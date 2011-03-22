Сегодня, 22 марта в 12:00 от администрации ТЦ «Ашан», расположенного в Красногорском районе в Дежурную часть УВД поступила информация о том, что в торговом зале в торговой тележке обнаружен ребенок в возрасте около 8 месяцев, сообщил "Аргументам.ру" начальник управления информации и общественных связей ГУВД Евгений Гильдеев.

Ребенок одет в байковую курточка с капюшоном, синие штанишки, розовый комбинезон, синяя шапочку и находился без сопровождения взрослых. Информация о ребенке в течение 2-х часов по громкоговорящей связи магазина передавалась непрерывно, но никто за ребенком не обратился.

По прибытии на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов были опрошены покупатели гипермаркета, охрана и администрация магазина, которые ничего не смогли пояснить. Сотрудниками милиции была изъята видеозапись с камер видеонаблюдения.

К сожалению, камеры не зафиксировали момент оставления ребенка, уточнил Гильдеев.

В настоящее время ребенок помещен в инфекционное отделение Красногорской городской больницы № 1, по заключению врача ребенок абсолютно здоров. По факту обнаружения ребенка ведется доследственная проверка.