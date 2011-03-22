В центре Великого Новгорода автомобиль врезался в автобусную остановку. Водитель - житель Новгородской области, получил тяжелые травмы. Авария произошла на Сенной площади.



Сообщение о ДТП поступило сотрудникам оперативных служб в понедельник около 22.00 по мск. Автомобиль Toyota, внутри которого находился 53-летний водитель, врезался в автобусную остановку и загорелся. Вытащив мужчину из салона и потушив пожар, сотрудники МЧС передали пострадавшего бригаде "скорой помощи", передает РИА Новости. У пострадавшего - серьезные ожоги примерно 15% тела.