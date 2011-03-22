В Самаре автобус с пассажирами врезался в столб, пострадали 6 человек

В Самаре автобус с пассажирами врезался в столб. водитель скрылся с места происшествия. Пострадали 6 человек. ДТП произошло на проспекте Кирова, автобус ПАЗ следовал по маршруту №34.



Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области. На момент ДТП в салоне находились 15 человек. В условиях мокрого асфальта водитель не справился с управлением и по ходу движения врезался в световую опору, передает РИА Новости. После столкновения в автобусе началась паника среди пассажиров. Водитель открыл двери, и все пассажиры вышли на улицу. После этого водитель скрылся на автобусе с места ДТП.