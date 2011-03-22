В авиакатастрофе в Конго погибли три российских летчика. Посольство России подтвердило эти данные. Погибшие - первый пилот Иван Панин, штурман Николай Курятник и бортмеханик Леонид Жаворонков.



Помимо этого, дипломатическое представительство подтвердило гибель второго пилота – это гражданин Казахстана. Самолёт Ан-12 упал в Конго при заходе на посадку, разрушив несколько домов. В результате погибли 19 человек, большинство из них местные жители, передает РСН.