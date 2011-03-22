В Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с фургоном-хлебовозом

В Новосибирской области пассажирский поезд "Барнаул - Москва" столкнулся с грузовым автомобилем-фургоном ГАЗ, перевозившим хлеб. Инцидент произошел во вторник утром на железнодорожном переезде.



Пострадавших в результате аварии нет. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. ДТП произошло на перегоне Табулга - Чистоозерное, на неохраняемом железнодорожном переезде. Время остановки движения составило 49 минут. В настоящее время движение восстановлено, передает РИА Новости.