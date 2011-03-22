У китайского студента МГТУ неизвестные в форме полиции забрали деньги и BMW

В правоохранительных органах столицы сообщили, что в Москве у китайского студента МГТУ неизвестные в форме полиции забрали деньги и автомобиль BMW.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что происшествие произошло на Рублевском шоссе у дома 26. Двое неизвестных, подъехав на автомашине к припаркованному автомобилю BMW, представились его владельцу, студенту МГТУ (МАМИ), гражданину Китая, сотрудниками милиции. Они забрали у студента 17 тысяч рублей и документы на машину.



По словам студента, после этого один из так называемых полицейских сел в автомобиль BMW, проехал со студентом на Ленинградское шоссе, а у станции метро "Водный стадион" высадил его, а сам злоумышленник скрылся на автомобиле.



Сотрудник правоохранительных органов отметил, что ущерб составил 1,7 млн рублей.



В настоящее время злоумышленники разыскиваются, выясняются все обстоятельства произошедшего.