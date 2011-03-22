На границе Китая и Забайкалья образовалась огромная пробка

На границе Забайкальского края и Китая скопилось более 200 машин с туристами. Из-за ужесточения таможенного досмотра с китайской стороны въезда в Россию ожидают сотни людей.



Пробка образовалась на крупнейшем сухопутном российско-китайском пункте пропуска "Забайкальск - Маньчжурия". Начиная с субботы китайские таможенники усилили досмотр для борьбы с контрафактной продукцией. Сотрудники таможни получили указание подвергать досмотру абсолютно все автомобили и их пассажиров, а не выборочно, как это практиковалось ранее. Длительность такого порядка проверки туристов пока неизвестна, передает РИА Новости. На российской стороне пункт пропуска "Забайкальск" в настоящее время работает в штатном режиме.