В Иркутске грузовой автомобиль сбил троих детей на переходе. Один ребенок был госпитализирован. Авария произошла в понедельник на объездной дороге в районе Ново-Ленино.



Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области. Водитель автомобиля Isuzu Elf не справился с управлением и совершил наезд на переходивших проезжую часть по пешеходному переходу троих детей 2000 и 2001 годов рождения. В результате ДТП один ребенок был госпитализирован, передает РИА Новости. Остальные дети после осмотра врачей были отпущены домой.