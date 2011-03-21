Преподавателя Орловского госуниверситета пытались взорвать в его машине

Милиция обезвредила самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобилем преподавателя филиала Орловского государственного университета, сообщает РИА Новости.



Взрывное устройство, состоящее из 50 граммов перекиси ацетона, банки из-под кофе с магнитом, батареек, воспламенителя, проводов и поражающих элементов в виде кусков стали, было обнаружено под автомобилем преподавательницы филиала Орловского государственного университета на улице Карла Маркса, 81 в городе Мценске. Мощность устройства составила 35 грамм в тротиловом эквиваленте. Устройство обезвредили специалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.