Причиной сбоя в движении поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы стало падение на рельсы на станции "Курская" человека, который совершил самоубийство, сообщает РИА Новости.



Уроженец города Сергиев-Посад 1952 года рождения покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд на станции "Курская"-радиальная в 7.10. Тело погибшего доставлено в морг. Временно было прекращено движение поездов от станции "Киевская" до станции "Курская" синей линии метро, в настоящее время движение восстановлено.