Жительница Москвы выпала с 8-ого этажа в результате ссоры с сожителем

Женщина упала с восьмого этажа в результате ссоры с сожителем на востоке Москвы, сообщает РИА Новости.



26-летний мужчина в квартире дом 15 корпус 2 на улице Красный Казанец избил 23-летнюю сожительницу, а затем ударил так, что женщина, потеряв равновесие, разбила стекло и выпала из окна восьмого этажа. Женщина была доставлена в больницу, где позже скончалась от травм. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.