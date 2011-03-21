Пистолет, утерянный 17 лет назад, нашли в столичном парке

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в столичном парке найден пистолет Макарова с патронами, который был утерян военнослужащим из Кантемировской дивизии 17 лет назад.



По словам представителя правоохранительных органов, сотрудник коммерческого банка в воскресенье днем нашел в парке оружие, о чем сообщил в отделение полиции: "Около 15:00 в дежурную часть обратился 43-х летний начальник отдела коммерческого банка, который сообщил, что у дома номер 29 по Молодогвардейской улице он обнаружил предмет, похожий на пистолет",- цитирует слова сотрудника правоохранительных органов Интерфакс.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они установили, что в парке был найден пистолет ПМ с магазином и 4-мя патронами, которое числится в базе данных МВД, как утерянное военнослужащим в 1994-м году.