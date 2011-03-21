В Казахстане при пожаре погибли четверо детей из одной семьи

Четверо детей из одной семьи погибли при пожаре в квартире одного из домов барачного типа в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана .



Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. "На месте пожара обнаружены тела четырех детей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, погибли новорожденный мальчик, два его брата, двух и четырех лет, а также их шестилетняя сестра.



В ликвидации пожара было задействовано шесть человек личного состава и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.