Пожар, возникший в гипермаркете "Карусель" на проспекте Маршала Блюхера, 41 около 15.00 мск, локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ГУ МЧС региона, возгорание возникло по неустановленной пока причине в подсобном помещении гипермаркета "Карусель" на площади 30 кв. метров. Все посетители и персонал были эвакуированы, пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали порядка десяти пожарных расчетов, а движение транспорта в районе "Карусели" было перекрыто.