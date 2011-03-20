В Москве и Подмосковье разыскивают террористку-смертницу

Жена боевика Малика Туразова может прибыть в Москву в ближайшее время. Представители силовых структур полагают, что она готовится взорвать себя в людном месте на территории Московского региона.



МВД Ингушетии обратилось за помощью в розыске уроженки Сунженского района Ингушетии Малики Туразовой к коллегам из Москвы и Подмосковья, сообщает Lifenews.



Известно, что Малика ушла из дома 11 марта. Незадолго до исчезновения в доме Туразовой, за которой уже давно наблюдали, нашли запрещенную литературу и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.



"В октябре 2005 г. ее родной брат и муж были уничтожены в ходе спецоперации. Обыски в доме Малики подтвердили наши опасения, что она является пропагандисткой радикального религиозного течения", - сказал сотрудник спецслужб.