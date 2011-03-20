В Москве прапорщик Минобороны застрелил жену и себя

На западе Москвы в результате ссоры прапорщик Минобороны застрелил супругу из травматического пистолета, после чего покончил с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.



"Минувшей ночью около четырёх часов утра на пульт 02 позвонила 54-летняя москвичка. Она рассказала, что в её квартире на Сеславинской улице совершено убийство", – сказал источник.



Приехавшие по вызову полицейские в одной из комнат квартиры обнаружили два тела: 31-летней москвички и её 35-летнего супруга, прапорщика одной из войсковых частей Минобороны, сказал источник.



"Как установлено, около четырёх часов утра между супругами вспыхнула ссора. В ходе неё мужчина достал личный травматический пистолет и застрелил жену. После чего, осознав, что натворил, покончил с собой", – сказал источник.



По словам экспертов, причиной смерти обоих были огнестрельные ранения в голову из травматического пистолета, сделанные с близкого расстояния.