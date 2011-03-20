В московском метро приезжий из Екатеринбурга погиб от удара зеркалом на последнем вагоне поезда. Инцидент произошел в субботу, 19 марта, на станции метро "Театральная".



49-летний мужчина находился слишком близко к краю платформы и получил удар зеркалом на последнем вагоне поезда, сообщает Интерфакс. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Источник в правоохранительных органах сообщает, что произошедшее расценивается как несчастный случай.