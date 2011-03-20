Пожар в Новосибирской области: 17 тысяч человек остались без света

Почти 17 тысяч человек остаются без света после пожара на подстанции в городе Бердске Новосибирской области. Сейчас на трансформаторной подстанции ведутся работы по ликвидации его последствий.



Сообщается, что уже удалось подключить к энергоснабжению больницы и другие социальные объекты региона. Администрация города просит местных жителей временно ограничить энергопотребление для снижения нагрузки в электросетях.