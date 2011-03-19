Росэнергоатом: Ситуация на АЭС в Японии находится под контролем

В Южно-Сахалинске на совещании у премьер-министра РФ Владимира Путина первый заместитель генерального директора "Росэнергоатом" Владимир Асмолов сообщил, что ситуация на японской АЭС "Фукусима-1" абсолютно подконтрольная.

Асмолов сегодня вернулся из Японии. По словам замглавы "Росэнергоатома", ситуация абсолютно счетная, в той степени, в которой можно считать аварию, а если ситуация счетная, то она и контролируемая. На вопрос Путина Асмолов ответил, что коллеги берут ситуацию под контроль. Он рассказал, что тяжелая ситуация была во вторник, когда на АЭС оставалось достаточно мало профессионалов. В настоящее время число профессионалов на атомной электростанции увеличивается, японские власти прислушиваются советов экспертов, передает Интерфакс. По его оценкам, авария не должна стать причиной смертей вследствие лучевой болезни.