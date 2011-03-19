С борта самолета, приземлившегося во Внуково, был подан ложный сигнал тревоги

С самолета, выполнявшего рейс Ухта-Москва, перед приземлением в аэропорту Внуково был подан сигнал террористической угрозы. Как выяснилось, сигнал был ложным, и сейчас правоохранители выясняют причину этого.



Источник в Росавиации сообщает, что в кабине пилотов была случайно нажата специальная кнопка оповещения, но российские спецслужбы начали отрабатывать план «Набат», который применяется при террористической атаке.



"Сейчас разбираются, выясняют, кто виноват в этой ситуации", – сказал РИА "Новости" источник.



Он подтвердил, что было ложное срабатывание сигнализации "организованное нападение".



Как сообщает Интерфакс, все пассажиры самолета и экипаж благополучно высадились в аэропорту.