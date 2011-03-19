Драка в московском метро: один человек госпитализирован с ножевыми ранениями

Накануне на перегоне между станциями Менделеевская-Савёловская в столичном метро произошла драка с поножовщиной. По данным полиции, двое мужчин напали с ножом на пассажира.



В результате инцидента пострадал житель Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов. С ножевыми ранениями он доставлен в больницу. О задержании нападавших пока не сообщается.