Бомбу на Савеловском вокзале не обнаружили

Неизвестный позвонил в милицию в пятницу вечером и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании Савеловского вокзала. На месте работали кинологи с собаками, были обследованы все помещения здания.

Милиционеры со служебными собаками обследовали здание Савеловского вокзала, но взрывного устройства не обнаружили. Напомним, что статья 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предполагает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.